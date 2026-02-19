Зимняя Олимпиада — 2026
«Рукопашный бой»: экс-депутат Рады о сопротивлении ТЦК в селах Украины

Экс-нардеп Олейник: муниципальная власть на Украине может запретить произвол ТЦК

ВСУ в зоне СВО
Муниципальная власть на Украине может запретить произвол территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов), заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, в небольших населенных пунктах страны практически не осталось мужчин, а церемонии похорон проводят исключительно женщины, так как люди боятся мобилизации и прячутся.

В населенных пунктах на Украине, особенно небольших, практически не остается мужчин. Доходит до того, что в основном женщины принимают участие в церемониях похорон. Люди боятся и прячутся. Когда в конце прошлого года было принято решение о создании ТЦК в селах, это вызвало большое возмущение. Я думаю, что [смещение военных администраций районными депутатами] будет распространяться и дальше. Должны быть хоть минимальные механизмы сопротивления. На местах уже давно идет «рукопашный бой», и мы это видим. Но такое сопротивление, которое оформляется документально или через решения местных советов, мне кажется правильным, — высказался Олейник.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что в селе Чабаны Киевской области местные депутаты сместили военную администрацию. По его словам, произошедшее уже можно назвать локальным государственным переворотом. Блогер отметил, что военные, недовольные решением депутатов, обратились с жалобами в полицию и прокуратуру Украины.

