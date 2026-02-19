Россиянам рассказали о выгодных способах хранения сбережений

Вклады в настоящий момент являются наиболее выгодным способом хранения средств, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что такой способ пользуется спросом у населения.

Банковский вклад, на мой взгляд, сейчас является лучшим финансовым инструментом с точки зрения оптимального сочетания параметров риска и доходности. По моему мнению, ставки являются высокими (кратно превосходят уровень инфляции), а риски (в пределах застрахованной АСВ суммы) потери средств нулевые, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что стоит разделить имеющуюся сумму на три вклада с разными сроками, например, на три месяца, полгода, год и три года. По его словам, также часть сбережений можно положить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток.

Ранее глава АРБ Гарегин Тосунян рассказал, что за последние семь лет самым прибыльным финансовым инструментом оказалось золото, в 2019–2025 году его доходность взлетела почти на 300%. Инфляция за этот период составила 62,9%.