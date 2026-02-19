Раскрыто, какую сумму из бюджета экс-депутат «спрятал» в асфальте на Кубани

Раскрыто, какую сумму из бюджета экс-депутат «спрятал» в асфальте на Кубани Сумма откатов по делу экс-депутата Вороновского превысила 1,9 млрд рублей

Сумма откатов по делу бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц превысила 1,9 млрд рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным ведомства, деньги легализовывали через фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Откаты проходили по госзаказам в дорожной отрасли.

В период с 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли внесли туда более 1,9 млрд рублей, — говорится в сообщении.

По делу, кроме Вороновского, проходят действующий депутат Андрей Дорошенко, депутат Заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко. Ответчиками по иску стали 30 физических лиц, 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц.

Суд постановил изъять все имущество фигурантов дела. В этот перечень вошли 19 компаний общей стоимостью почти 22 млрд рублей, а также 207 объектов недвижимости — от квартир до домов и участков — расположенных в Москве, Краснодарском крае, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на Азовском побережье и в Карачаево-Черкесии.

Кроме того, государству передадут доли в различных фирмах, банковские счета и ценные бумаги. Отдельно суд обязал ответчиков компенсировать еще более 95 млн рублей — это стоимость имущества, которое они успели продать до начала процесса.

Ранее в Краснодарском крае задержали регионального министра транспорта Алексея Переверзева, который фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к Вороновскому. Госслужащего подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.