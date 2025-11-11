Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому

Бывший начальник управления департамента Минобороны России Владимир Вертелецкий приговорен к 10 годам колонии за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, передает корреспондент ТАСС. По этому делу также осудили бывшего начальника инженерной службы РВСН полковника Владимира Хорошунова, его приговорили к шести годам колонии.

Гражданский иск потерпевшей стороны на общую сумму 778 тыс. рублей удовлетворить в полном объеме, — огласили приговор во Втором Западном окружном военном суде.

В ходе заседания доказано, что в 2019 году в рамках исполнения госзаказа министерство заключило с директором АО «Чебоксарский завод „Металлист“» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова в 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате этого государству был причинен ущерб на сумму свыше 73 млн рублей. Экс-начальник управления вину за собой не признал.

Ранее стало известно, что приговоренный к пяти годам колонии экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов займется изготовлением сетей от дронов. По словам его адвоката, генерал уже вышел на работу. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за мошенничество и подлог.