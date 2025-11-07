Экс-генерала Попова отправили в колонию плести сети против БПЛА ТАСС: экс-командующий 58-й армией плетет в колонии сети против дронов

Приговоренный к пяти годам колонии экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов займется изготовлением сетей от дронов, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского. По словам защитника, бывший генерал уже вышел на работу в колонии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за мошенничество и подлог. Попов готовится к кассационному обжалованию

Сегодня Иван Иванович выходит на работу в колонии, куда он прибыл для отбытия наказания, где будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских дронов для спецоперации, — сказал адвокат.

В конце июля Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор, вынесенный Тамбовским гарнизонным военным судом. Попов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и подлоге, и лишен воинского звания. Следствием было установлено, что он организовал хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката, причинив ущерб в 100 млн рублей. Бывший генерал был этапирован в колонию общего режима в Коломне.

Ранее гарнизонный суд Москвы приговорил гендиректора «Комплексных систем» Олега Чекрышева к шести годам лишения свободы. Главу компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Размер ущерба оценивается в 283,5 млн рублей. Чекрышев выполнял госконтракт на поставки для Росгвардии.