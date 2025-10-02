Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 06:59

Адвокат рассказал, где сейчас находится осужденный экс-генерал Попов

Адвокат Буйновский: экс-генерал Попов этапирован в ИК-6 в Коломне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за особо крупное мошенничество и служебный подлог, прибыл в исправительное учреждение для отбытия пятилетнего срока, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Лишенный звания военный был этапирован из тамбовского СИЗО в колонию общего режима, расположенную в подмосковной Коломне.

Иван Иванович в настоящее время в ИК-6, которая находится в Коломне. Сейчас он на карантине, сообщил агентству правозащитник.

По словам Буйновского, осужденный чувствует себя хорошо, готовится подать кассационную жалобу и надеется на пересмотр дела. Если ему будет отказано, из колонии Попов выйдет в мае 2029 года.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский допустил, что бывший командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов может вернуться на СВО. По словам юриста, изменения в законодательстве позволяют осужденным по тяжким статьям подавать ходатайства о направлении на фронт.

Позже член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Попов нужен в зоне специальной военной операции. По его словам, осужденный экс-генерал является хорошим командиром.

