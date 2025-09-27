Лишенного звания генерала Попова доставили в колонию Экс-генерала Попова этапировали из СИЗО Тамбова в коломенскую колонию

Осужденного бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова перевели в колонию из СИЗО для отбывания наказания, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Этапирование провели в исправительное учреждение общего режима, расположенное в подмосковной Коломне.

Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне, — сказано в сообщении.

Попова признали виновным в мошенничестве 24 апреля. В частности, экс-генерала обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Попову выдали орден «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Его наградили за отражение наступления украинской армии летом 2023 года.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Попов нужен в зоне СВО. По его словам, он является хорошим командиром.