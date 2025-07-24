«Никаких сомнений»: в ГД выступили за возвращение Попова в зону СВО

Бывший командующий 58-й армией экс-генерал-майор Иван Попов нужен в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Попов является хорошим командиром.

Я считаю, что Попов нормальный командир. Даже не командир, а командующий. Поэтому ему можно доверить что-то. Но я не могу сказать точно, что в ходе следствия было выявлено. Я вообще никогда не считал, что он виновен по поводу каких-то металлических конструкций. Поэтому, конечно, следствие есть следствие, и как там все это выглядит, не могу сказать. Но то, что этот командир в принципе нужен в зоне специальной военной операции, — никаких сомнений в этом нет, — сказал Соболев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Попову был выдан орден «За заслуги перед Запорожской областью» первой степени. По словам губернатора, экс-командующего наградили за отражение наступления украинской армии летом 2023 года.

Попова признали виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы.