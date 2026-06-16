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16 июня 2026 в 15:19

Кассационный суд принял решение по делу генерала Попова

Кассационный суд утвердил приговор экс-командующему 58-й армией Попову

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Кассационный военный суд в Новосибирске отклонил жалобу на приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, оставив в силе пятилетний срок лишения свободы, сообщили ТАСС в судебной инстанции. Адвокат осужденного заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде России.

Приговор оставлен без изменений, — сказал собеседник агентства.

Попов признан виновным в особо крупном хищении и фальсификации служебной документации. Лишенный генеральского звания, он в настоящее время содержится в исправительном учреждении подмосковной Коломны, куда был переведен из тамбовского СИЗО в конце сентября 2025 года.

По информации адвоката Сергея Буйновского, его подзащитный трудоустроен на производственном участке колонии. Попов занят изготовлением противодронных сетей для нужд специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего генерального директора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима по делу о хищении 2,2 млрд рублей. Также ему предстоит выплатить крупный штраф.

Общество
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