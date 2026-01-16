Защита осужденного генерала Попова подала кассационную жалобу

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Защита осужденного бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова направила кассационную жалобу с требованием отменить приговор, сообщил его адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС. В документе адвокат просит либо прекратить уголовное преследование, либо направить дело на новое рассмотрение.

В нашей кассационной жалобе мы просим отменить приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года и апелляционное определение 2-го Западного окружного военного суда от 25 июля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича. Также мы просим кассационную инстанцию направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда, — сказал Буйновский.

Защита настаивает на полной отмене решений в связи с отсутствием состава преступления в действиях его подзащитного. Отвечая на вопрос о текущем состоянии Попова, адвокат заявил, что осужденный не теряет надежды на справедливость и продолжает работать в колонии.

В конце июля 2-й Западный окружной военный суд признал законным приговор, вынесенный Тамбовским гарнизонным военным судом. Попов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и подлоге и лишен воинского звания. Следствием было установлено, что он организовал хищение более 1,7 тыс. тонн металлопроката, причинив ущерб в размере 100 млн рублей.

