Руководитель компании получил шесть лет за мошенничество с Росгвардией

Руководитель компании получил шесть лет за мошенничество с Росгвардией Суд приговорил гендиректора «Комплексных систем» Чекрышева к шести годам тюрьмы

Московский гарнизонный суд приговорил гендиректора «Комплексных систем» Олега Чекрышева к шести годам лишения свободы, передает ТАСС. Главу компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Размер ущерба оценивается в 283,5 млн рублей. Чекрышев выполнял госконтракт на поставки комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии.

Суд постановил Олега Чекрышева признать виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, — приводит агентство слова судьи.

Ранее в Курске ужесточили меру пресечения для фигуранта уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Суд отправил под стражу обвиняемого в хищении 14 млн рублей у структуры Минобороны России Дмитрия Квача в СИЗО-1.

Бывшего гендиректора компании «Ваккор» Александра Божока приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за срыв гособоронзаказа. По данным источника, ущерб для МО РФ оценили в 123 млн рублей. Компания выступала застройщиком военных объектов на Сахалине.