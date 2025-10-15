Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 15:49

Руководитель компании получил шесть лет за мошенничество с Росгвардией

Суд приговорил гендиректора «Комплексных систем» Чекрышева к шести годам тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский гарнизонный суд приговорил гендиректора «Комплексных систем» Олега Чекрышева к шести годам лишения свободы, передает ТАСС. Главу компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Размер ущерба оценивается в 283,5 млн рублей. Чекрышев выполнял госконтракт на поставки комплексов разминирования «Аракс» для Росгвардии.

Суд постановил Олега Чекрышева признать виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, — приводит агентство слова судьи.

Ранее в Курске ужесточили меру пресечения для фигуранта уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Суд отправил под стражу обвиняемого в хищении 14 млн рублей у структуры Минобороны России Дмитрия Квача в СИЗО-1.

Бывшего гендиректора компании «Ваккор» Александра Божока приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за срыв гособоронзаказа. По данным источника, ущерб для МО РФ оценили в 123 млн рублей. Компания выступала застройщиком военных объектов на Сахалине.

суды
уголовные дела
приговоры
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевт оценил меры по запрету продажи БАДов
Юрист оценил идею обязательной медиации при разводе
Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.