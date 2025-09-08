Суд огласил приговор за срыв гособоронзаказа Минобороны на 123 млн рублей СК: застройщика военных объектов на Сахалине приговорили к четырем годам колонии

Бывший генеральный директор компании «Ваккор», выступившей застройщиком военных объектов на Сахалине, Александр Божок был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за срыв гособоронзаказа, передает Lenta.ru со ссылкой на Военное следственное управление СК России. Ущерб Минобороны России оценили в 123 млн рублей.

На суде было доказано, что в 2022 году Божок растратил выделенные для осуществления контракта денежные средства. В частности, более 88 млн рублей фигурант использовал в погашении кредитных обязательств своей компании.

