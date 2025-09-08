Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 14:21

Суд огласил приговор за срыв гособоронзаказа Минобороны на 123 млн рублей

СК: застройщика военных объектов на Сахалине приговорили к четырем годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший генеральный директор компании «Ваккор», выступившей застройщиком военных объектов на Сахалине, Александр Божок был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за срыв гособоронзаказа, передает Lenta.ru со ссылкой на Военное следственное управление СК России. Ущерб Минобороны России оценили в 123 млн рублей.

На суде было доказано, что в 2022 году Божок растратил выделенные для осуществления контракта денежные средства. В частности, более 88 млн рублей фигурант использовал в погашении кредитных обязательств своей компании.

Ранее в Сети появились кадры задержания 24-летнего Александра Черепанова, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга. На опубликованных снимках можно увидеть молодого человека, на которого надевают наручники. Сотрудники свердловского ГУ ФСИН совместно с ФСБ и министерством внутренних дел задержали Черепанова в 00:45 в ночь на 8 сентября.

Также стало известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков от Карачаево-Черкесии пытался подписать контракт с Минобороны России для участия в СВО, однако ему отказали. По словам юриста, подопечный подавал такие заявления неоднократно.

Сахалин
Гособоронзаказ
Минобороны РФ
приговоры
