07 сентября 2025 в 10:49

Отбывающий пожизненное наказание экс-сенатор КЧР просился на СВО

Осужденный за организацию убийств экс-сенатор Арашуков добивался отправки на СВО

Бывший сенатор Рауф Арашуков от Карачаево-Черкесии пытался подписать контракт с Минобороны России для участия в СВО, однако ему отказали, рассказал ТАСС его адвокат Эльмар Ализаде. По словам юриста, подопечный подавал такие заявления неоднократно.

Он подал первое заявление еще когда сидел в Лефортово. После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, — заявил собеседник.

По его словам, препятствием стали тяжкие статьи, по которым осужден Арашуков. Адвокат отметил, что у бывшего сенатора имеется судимость по статье 210 УК РФ «Создание преступной группы», а также он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Ранее стало, что судебные приставы прекратили взыскание долгов с Арашукова по коммунальным услугам и госпошлине. Общая сумма долга превысила четыре тысячи рублей. При этом продолжается взыскание с Арашукова более 20,6 млн рублей, а также открыто отдельное производство об обращении в доход государства имущества осужденного.

