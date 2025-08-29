День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:19

Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей

У приставов не получилось взыскать 4 тыс. рублей по ЖКХ с экс-сенатора Арашукова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судебные приставы прекратили процедуру взыскания задолженности по коммунальным платежам и государственной пошлине с бывшего сенатора Рауфа Арашукова, осужденного на пожизненное заключение, сообщает ТАСС. Исполнительные производства о взыскании с Арашукова долгов за жилую площадь, коммунальные услуги, включая начисленные пени, а также неоплаченную госпошлину были открыты на основании решений мирового судьи. Общая сумма задолженности бывшего сенатора превысила 4 тыс. рублей.

При этом приставы продолжают взыскание с Арашукова более 20,6 млн рублей по другим исполнительным производствам. Также в отношении экс-сенатора открыто отдельное производство об обращении в доход государства объектов его движимого и недвижимого имущества.

Ранее стало известно, что российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», накопил задолженность более 1,8 млн рублей. В2022–2024 годах на артиста было возбуждено 10 исполнительных производств. Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитным обязательствам. Три производства прекращены в связи с невозможностью установить местонахождение должника.

До этого юморист Владимир Винокур не погасил налоговую задолженность в размере 72 тысяч рублей. Из-за обязательств перед Федеральной налоговой службой ему может грозить блокировка счетов и визит судебных приставов. По информации издания, комик не может выплатить долг на протяжении нескольких месяцев.

сенаторы
долги
ЖКХ
пожизненное заключение
