26 августа 2025 в 12:01

Винокура уличили в огромных долгах перед ФНС

Винокуру грозят судебные приставы из-за долгов перед налоговой

Владимир Винокур Владимир Винокур Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юморист Владимир Винокур не погасил задолженность по налогам в размере 72 тысяч рублей. Из-за обязательств перед ФНС ему может грозить блокировка счетов и судебные приставы, передает «Постньюс».

По информации журналистов, комик не может выплатить задолженность уже на протяжении нескольких месяцев. Долги связаны с его ИП, добавили в издании.

Ранее задолженность перед ФНС погасила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаев. Ее долг перед приставами составлял 283 тысячи рублей. После погашения задолженности ФНС разблокировала три счета спортсменки. Также в правоохранительных органах сообщили, что у Исинбаевой есть долг в РФ по коммунальным платежам. Точная сумма не уточнялась.

Кроме того, московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) и его супруги Елены Пинской. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, однако точная сумма долга, адрес объекта и период отсутствия выплат не раскрываются.

Владимир Винокур
ФНС
долги
приставы
