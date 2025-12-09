ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:50

Следователи выдвинули обвинение высокопоставленному сотруднику Минобороны

Начальнику военного представительства МО было предъявлено обвинение за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начальнику военного представительства Министерства обороны России Владимиру Куимову предъявили официальное обвинение в получении взятки, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. Там заявили, что деньги он получил от управляющего компанией «Крым-авто». Это произошло в рамках выполнения гособоронзаказа.

Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица по контролю за выполнением государственных контрактов Владимира Куимова, — проинформировали в СК.

Ранее жителя Санкт-Петербурга суд приговорил к пяти годам колонии за мошенничество. Преступление было связано со строительством объекта в Приморском крае. Группа преступников похитила почти 320 млн рублей. Эти средства были выделены из федерального бюджета для выполнения государственного оборонного заказа.

До этого председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Федеральному казначейству усилить контроль за исполнением гособоронзаказа. Он напомнил, что в функции казначейства теперь перешли полномочия упраздненного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ.

