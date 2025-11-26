Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом Мишустин поручил Казначейству ужесточить контроль за ценами в гособоронзаказе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поставил перед Федеральным казначейством задачу усилить надзор за исполнением гособоронзаказа, передает пресс-служба кабмина. Соответствующее поручение было озвучено в ходе рабочей встречи с руководителем ведомства Романом Артюхиным.

Необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения экономической безопасности. Нужно усилить контроль за реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости. Здесь нужны очень серьезные, продуманные, эффективные методики ценообразования и вообще контроль за этим, — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что в функции Казначейства теперь входят полномочия бывшего контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ. В связи с этим он призвал ведомство проводить тщательный анализ бюджетной сферы и осуществлять мониторинг финансовых операций госкомпаний с целью обеспечения максимально продуктивного использования всех выделяемых ресурсов.

Со своей стороны, Артюхин заверил, что Федеральное казначейство будет проводить регулярные и пристальные проверки целевого расходования средств в рамках гособоронзаказа. Также в ходе встречи обсуждалось расширение практики внедрения цифровых сервисов для повышения эффективности использования бюджетных ассигнований.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что полностью выполнил контракт по поставкам автоматов АК-12 образца 2023 года и новейших укороченных АК-12К. Вся продукция была изготовлена и передана государственному заказчику в установленные сроки.