День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:45

Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом

Мишустин поручил Казначейству ужесточить контроль за ценами в гособоронзаказе

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поставил перед Федеральным казначейством задачу усилить надзор за исполнением гособоронзаказа, передает пресс-служба кабмина. Соответствующее поручение было озвучено в ходе рабочей встречи с руководителем ведомства Романом Артюхиным.

Необходимо уделять самое серьезное внимание вопросам обеспечения экономической безопасности. Нужно усилить контроль за реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости. Здесь нужны очень серьезные, продуманные, эффективные методики ценообразования и вообще контроль за этим, — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что в функции Казначейства теперь входят полномочия бывшего контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ. В связи с этим он призвал ведомство проводить тщательный анализ бюджетной сферы и осуществлять мониторинг финансовых операций госкомпаний с целью обеспечения максимально продуктивного использования всех выделяемых ресурсов.

Со своей стороны, Артюхин заверил, что Федеральное казначейство будет проводить регулярные и пристальные проверки целевого расходования средств в рамках гособоронзаказа. Также в ходе встречи обсуждалось расширение практики внедрения цифровых сервисов для повышения эффективности использования бюджетных ассигнований.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что полностью выполнил контракт по поставкам автоматов АК-12 образца 2023 года и новейших укороченных АК-12К. Вся продукция была изготовлена и передана государственному заказчику в установленные сроки.

Россия
Михаил Мишустин
Гособоронзаказ
Федеральное казначейство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз покажут балет «Щелкунчик» в Большом театре
«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России
Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
Большой театр назвал еще один способ купить билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.