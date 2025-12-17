Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:47

Мишустин раскрыл схему работы кибермошенников

Мишустин предупредил о мошенниках в иностранных мессенджерах

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не доверять звонкам через зарубежные мессенджеры, где неизвестные представляются сотрудниками госучреждений, банков или медицинских организаций. Он пояснил, что официальные структуры, банки и маркетплейсы не используют их для взаимодействия с клиентами. Слова главы кабмина приводит Telegram-канал правительства.

Создаем условия, чтобы люди понимали, что если с ними пытаются связаться через такой мессенджер, представляются сотрудником либо банка, либо правоохранительных органов, либо из поликлиники — им верить нельзя, — резюмировал Мишустин.

Также он рассказал, что порядка 800 тыс. россиян оформили самозапрет на выдачу новых сим-карт. Он отметил, что также 20 млн граждан установили ограничения на оформление потребительских кредитов.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян не переживать из-за возможной блокировки мессенджера WhatsApp на территории страны. В качестве аргумента он привел пример Китая, где WhatsApp давно запрещен.

