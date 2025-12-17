Мишустин рассказал, сколько россиян оформили самозапрет на выдачу сим-карт Мишустин: самозапрет на выдачу сим-карт оформили около 800 тыс. россиян

Порядка 800 тыс. россиян оформили самозапрет на выдачу новых сим-карт, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на сессии по борьбе с мошенничеством. Он отметил, что также 20 млн граждан установили ограничения на оформление потребительских кредитов. Слова главы кабмина приводит Telegram-канал правительства.

Расширяем набор инструментов, которые помогают гражданам самостоятельно защитить себя и свои средства. Практически 800 тыс. человек установили самозапрет на оформление новых сим-карт, свыше 20 млн — на оформление потребительских займов, — подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, у россиян появилась возможность отказаться от рекламных рассылок и обзвонов — часто их применяют для навязывания сомнительных товаров и услуг. Так, обзвоны используют для выманивания персональных данных, добавил Мишустин.

Ранее глава кабмина заявил, что власти заблокировали свыше 13 млн СМС-сообщений, с помощью которых мошенники хотели войти на портал госуслуг. Он уточнил, что установленные кабмином ограничения начали действовать с августа.