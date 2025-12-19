Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:59

Военэксперт объяснил, почему наемники ВСУ устроили массовый бойкот

Военэксперт Дандыкин: наемники ВСУ в Сумах устроили бойкот из-за лживых обещаний

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Наемники Вооруженных сил Украины в Сумской области устроили бойкот из-за лживых обещаний командования, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, причиной отказа подчиняться приказам стало расформирование иностранных легионов и распределение бойцов по украинским частям на передовой, где они не хотят находиться.

Киевом было принято решение расформировать три иностранных легиона, где наемники сами по себе варились в собственном соку, и распределить их по частям украинских формирований. В общем-то, они оказались там, где бы не хотели — на самом передке. Они же ехали зарабатывать деньги, а не погибать. Уже не стало 10 тыс. иностранцев из ВСУ, поэтому они сейчас скучковались и отказались подчиняться, — пояснил Дандыкин.

По его словам, дальнейшие перспективы иностранных наемников на Украине выглядят крайне мрачно. Военный эксперт отметил, что командование ВСУ, столкнувшись с невыполнением приказов, может применять к ним жесткие меры, вплоть до физического уничтожения.

По законам военного времени ВСУ могут сделать с отказавшимися выполнять приказы наемниками все, что угодно, вплоть до расстрела. Я думаю, это и делается. Если уж своих с дронов убивают и раненых, и тех, кто хочет сдаться, то иностранцы для них ничего не стоят. Вряд ли наемникам дадут убежать. Причины их бойкота вызваны тем, что они понимают данную им Украиной роль: они пушечное мясо и особых привилегий для них нет и не будет, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Сумской области иностранные наемники, входящие в состав 47-й отдельной механизированной бригады, отказываются занимать боевые позиции и проживать в местах дислокации воинского подразделения. Они предпочитают снимать жилье в Сумах.

