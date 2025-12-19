Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:36

В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России

Депутат Журова: Россия не согласится на условия ЕС по разблокировке активов

Светлана Журова
Россия не пойдет на условия Европейского союза в вопросе разблокировки замороженных активов, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, обещания ЕС не вызывают доверия.

Думаю, многих европейцев напугали риски и судебный иск, который подала Россия. Сейчас их политики могут принять решение о воровстве наших активов, но потом, если мы выиграем суд, они будут отвечать. Не нынешние политики ЕС, так следующие, кто придет им на замену. Пускай ищут другие способы на поддержку Киева. Наша позиция осталась неизменна. Россия не должна Украине никаких репараций. Тем более, мы же понимаем, что в нынешней ситуации невозможно доверять ЕС. Какие бы условия они ни выставили, не факт, что они выполнят свои обязательства в том случае, если мы на что-то согласимся, — высказалась Журова.

Она предположила, что коррупционный скандал на Украине также повлиял на обсуждение вопроса о конфискации российских активов. По мнению депутата, ответственные политики осознают, что отправляют в Киев деньги, которые затем используются не по назначению. Журова выразила уверенность, что Россия не позволит своим средствам попасть в руки украинских коррупционеров-мошенников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может разморозить российские активы, если большинство стран-членов проголосует за такое решение. Кроме того, по ее словам, средства будут заблокированы до тех пор, пока Россия не выплатит репарации.

