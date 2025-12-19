Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов

Евросоюз может разблокировать суверенные российские активы в том случае, если квалифицированное большинство стран-участниц сообщества проголосует за это решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Это значит, что решение о разморозке должны поддержать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения объединения, передает ТАСС.

Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС, — сказала она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины изначально было юридически невозможным решением. По его словам, идея «репарационного кредита» за счет российских активов была «мертвой» с самого начала, сообщило в соцсети X представительство Венгрии при ЕС.