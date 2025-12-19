Новый год-2026
Орбан назвал идею использования замороженных активов России «мертвой»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Использование замороженных российских активов для финансирования Украины изначально было юридически невозможным решением, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, идея «репарационного кредита» за счет российских активов была «мертвой» с самого начала, сообщило в соцсети X представительство Венгрии при ЕС.

Использование замороженных российских активов с самого начала было мертвой идеей, поскольку юридически такой шаг недопустим. Это было бы равносильно объявлению войны, — сказал Орбан.

Он напомнил, что Венгрия на саммите ЕС отказалась от участия в беспроцентном кредитовании Украины на €90 млрд (8,5 трлн рублей) в 2026–2027 годах за счет европейских заимствований. Он назвал этот день «большим успехом» для страны. Советник премьера Балаш Орбан подчеркнул, что Будапешт «выступает за мир» и «отвергает войну», тогда как Брюссель подталкивает сообщество к войне.

Ранее сообщалось, что соглашение, достигнутое ранним утром 19 декабря, временно исключает прямое использование средств РФ. Брюссель опасался, что принудительное изъятие активов подорвет доверие к евро и создаст непосильные юридические риски для Бельгии, где хранится основная часть замороженных резервов в размере около €210 млрд (19 трлн рублей). Они останутся заблокированными в европейских депозитариях, выступая фактически скрытым залогом по выданным Евросоюзом кредитам.

