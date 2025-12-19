Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:42

Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах

Инфекционист Чуланов: физическая активность продлевает болезнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Даже незначительная физическая активность продлевает болезнь на несколько дней, рассказал aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он отметил, что организму необходимы силы для борьбы с инфекцией.

Чуланов рассказал, что во время ОРВИ также могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания. По словам инфекциониста, физическая активность в период болезни может привести к ряду осложнений.

Он посоветовал первые три дня придерживаться постельного режима. Инфекционист отметил, что комната должна хорошо проветриваться, а влажность воздуха находиться на уровне 40-60%.

Ранее стоматолог Анастасия Черношей рассказала, что при чистке зубов во время ОРВИ на щетке скапливаются патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы и бактерии. Если вовремя не поменять инструмент, это повысит риск повторного заражения.

