Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах

Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах Инфекционист Чуланов: физическая активность продлевает болезнь

Даже незначительная физическая активность продлевает болезнь на несколько дней, рассказал aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Он отметил, что организму необходимы силы для борьбы с инфекцией.

Чуланов рассказал, что во время ОРВИ также могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания. По словам инфекциониста, физическая активность в период болезни может привести к ряду осложнений.

Он посоветовал первые три дня придерживаться постельного режима. Инфекционист отметил, что комната должна хорошо проветриваться, а влажность воздуха находиться на уровне 40-60%.

Ранее стоматолог Анастасия Черношей рассказала, что при чистке зубов во время ОРВИ на щетке скапливаются патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы и бактерии. Если вовремя не поменять инструмент, это повысит риск повторного заражения.