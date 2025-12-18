Инфекционист объяснила, как избежать заражения гельминтами Инфекционист Турская: во избежание гельминтоза лучше не есть суши и строганину

Отказ от суши и строганины снижает риск заражения гельминтами, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Турская. По ее словам, ключевой мерой профилактики является соблюдение правил гигиены и обработки продуктов.

Особое внимание в вопросе заражения гельминтами следует уделить профилактике. Она играет ключевую роль в борьбе с паразитарными заболеваниями. Основная цель — предотвратить попадание яиц и личинок гельминтов в организм человека. В первую очередь речь идет о гигиене: регулярное мытье рук с мылом перед едой, после улицы и контакта с животными — простая, но крайне эффективная мера. Не забывайте, что овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно мыть, мясо и рыбу — подвергать достаточной термической обработке. Особенно важно избегать употребления суши, строганины, вяленых и слабосоленых продуктов сомнительного происхождения, — пояснила Турская.

Она отметила, что также следует пить только кипяченую или бутилированную воду, особенно в регионах с ненадежными источниками водоснабжения. По словам врача, еще одна мера профилактики заключается в контроле за кошками и собаками. Специалист добавила, что питомцы могут быть переносчиками паразитов, поэтому необходимо регулярно проводить дегельминтизацию.

