15 декабря 2025 в 12:26

Стоматолог рассказала, почему так важно менять зубную щетку после простуды

Стоматолог Черношей: при чистке зубов во время ОРВИ на щетке скапливаются вирусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При чистке зубов во время ОРВИ на щетке скапливаются патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы и бактерии, заявила в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог Анастасия Черношей. Если вовремя не поменять инструмент, это повысит риск повторного заражения. Особенно важно менять щетку после гриппа и аденовирусных инфекций.

Если после выздоровления продолжать пользоваться той же щеткой, существует риск повторного контакта с патогенами и вероятность повторного заражения. Меняйте зубную щетку после каждой перенесенной простуды, ангины, гриппа или кишечной инфекции. Такая же рекомендация касается и членов семьи, которые болели — особенно если щетки хранились вместе, — посоветовала Черношей.

При простуде она призвала использовать индивидуальные стаканы для зубных щеток — важно, чтобы инструменты не соприкасались между собой. Кроме того, в этот период нужно тщательнее и при этом осторожнее поддерживать гигиену рта. В этом помогут мягкая щетка, аккуратная техника чистки и регулярное ополаскивание.

Ранее Черношей предупредила, что привычка грызть семечки может привести к сколам эмали, травмировать десны и впоследствии вызвать воспаление. Особую опасность это пристрастие представляет для людей с пломбами, коронками и винирами.

