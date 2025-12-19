На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России

На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России Politico: Мелони и де Вевер разрушили план по краже активов России

План по предоставлению Украине кредита с использованием замороженных российских активов потерпел крах из-за позиции премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони на саммите ЕС, передает Politico. Де Вевер потребовал от европейских партнеров неограниченных выплат в случае, если Россия вернет свои активы.

Сторонники схемы сочли условие неприемлемым, в итоге план получил название «чек в белую». В издании уточнили, что на саммите также обсуждали торговый договор между ЕС и странами МЕРКОСУР (Южная Америка), который поддерживал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Против соглашения выступила Мелони, вместе с Вевером ей удалось заблокировать два ключевых проекта Мерца, подчеркнули журналисты. После успешной заморозки итальянский политик заявила, что «победил здравый смысл», добавили аналитики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может разморозить российские активы, если большинство стран-членов проголосует за такое решение. Кроме того, по ее словам, средства будут заблокированы до тех пор, пока Россия не выплатит так называемые «репарации».