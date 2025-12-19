Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:44

Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 декабря? Что происходит у Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Гришино, Доброполья, Егоровки, Закотного, Звановки, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Озерного, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Харькова и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ занимают новые позиции в Гуляйполе, продвигаясь в восточной и южной частях города.

«Войска РФ наступают западнее Доброполья в районе села Косовцево. На Покровском направлении войска РФ продвигаются в селе Гришино. На Добропольском направлении войска РФ наступают в Софиевке и Торецком. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются к Константирновке с северо-запада, в южной части города продолжаются бои. На Краснолиманском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение на рубеже Александровка — Сосновое — Святогорск. Есть продвижении в районе населенного пункта Диброва, идут бои севернее Озерного и у Закотного. Харьковский фронт. На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. На Волчанском направлении продолжаются бои в Вильче, ВС РФ продвигаются в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС России расширяют зону контроля вокруг Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«На участке Меловое — Хатнее также сообщают о тактических продвижениях наших войск. Из Купянска приходят кадры поражения живой силы ВСУ нашими дронами в южной части города. ВСУ не прекращают ожесточенные контратаки. На Северском направлении войсками ВС РФ окончательно закрыт карман южнее Северска. В районе Звановки идут боевые действия, сообщают о штурме населенного пункта Свято-Покровское. Вокруг Красноармейска (Покровска) ВС России ведут бои в районе Гришино, Родинского, Софиевки. ВС РФ продолжают наступать, пока в Мирнограде (Димитрове) идут бои с оставшимися подразделениями ВСУ», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении российские подразделения концентрируют усилия на зачистке северного и южного флангов города Северска, выравнивании линии фронта и занятии господствующих высот на стратегически важных точках, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Есть успехи в продвижении на северном участке в Звановке, Ильичевке, Платоновке. С южной стороны продвинулись в Кирово. Славянское направление. Наши войска продавили оборону ВСУ и расширили контроль территории по трассе между Красным Лиманом и Северском, с зачисткой карманов у Ямполя и Платоновки, а также продвинулись к Славянску от Васюковки. Добропольский выступ. Обстановка на выступе сложная, у нас есть локальные успехи с западной стороны выступа», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

