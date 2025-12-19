Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:32

Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке

Кардиолог Голикова: боль в груди может появиться при панической атаке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Психовегетативные нарушения, в том числе панические атаки, травмы, заболевания органов дыхания, а также проблемы с ЖКТ и пищеводом могут вызвать боль в грудной клетке, заявила «Вечерней Москве» кардиолог Елена Голикова. Другими очевидными причинами дискомфорта она назвала кардиологические и сосудистые болезни.

При этом боль в груди может быть разнообразной, подчеркнула Голикова. Для постановки точного диагноза необходим осмотр врача, который учтет жалобы пациента и его анамнез. На серьезное состояние может указывать интенсивная боль вкупе с тошнотой, потливостью, бледностью кожи и одышкой.

Резкая слабость после привычной физической нагрузки, выраженная брадикардия или тахикардия, а также нарушение сознания — тоже тревожные признаки. При таких симптомах и боли в груди следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее кардиолог Евгений Кокин заявил, что отсутствие боли при инфаркте может быть связано с повреждениями нервной системы, особенностями обмена веществ и восприятия. Особенно часто такие бессимптомные случаи встречаются у людей старше 65 лет с диабетом второго типа.

