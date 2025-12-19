Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:45

Военкор Поддубный задаст Путину вопрос, интересующий сотни тысяч россиян

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС
Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что планирует задать президенту России Владимиру Путину вопрос, который интересует сотни тысяч россиян. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве он отметил, что этот вопрос также касается жителей прифронтовых регионов.

Скажу просто, что мой вопрос гарантированно волнует сотни тысяч людей в нашей стране и в наших воюющих фронтовых регионах. Поэтому очень хочу его задать, — сказал он.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.

Вопросы россияне могут отправлять при помощи чат-ботов и СМС. Их обращения транслируются на экранах в пресс-центре в Гостином дворе. Журналисты заметили, что помимо серьезных вопросов, Путину задают и шуточные. Например, неизвестный отправитель поинтересовался у президента, где находится душа Иосифа Сталина.

