Военкор Поддубный задаст Путину вопрос, интересующий сотни тысяч россиян

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что планирует задать президенту России Владимиру Путину вопрос, который интересует сотни тысяч россиян. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве он отметил, что этот вопрос также касается жителей прифронтовых регионов.

Скажу просто, что мой вопрос гарантированно волнует сотни тысяч людей в нашей стране и в наших воюющих фронтовых регионах. Поэтому очень хочу его задать, — сказал он.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило уже около 3 млн обращений.

Вопросы россияне могут отправлять при помощи чат-ботов и СМС. Их обращения транслируются на экранах в пресс-центре в Гостином дворе. Журналисты заметили, что помимо серьезных вопросов, Путину задают и шуточные. Например, неизвестный отправитель поинтересовался у президента, где находится душа Иосифа Сталина.