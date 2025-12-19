Путина спросили, где находится душа Сталина На прямую линию с Путиным прислали вопрос о душе Сталина

Россияне прислали вопросы на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным по СМС, их обращения транслируются на экране в пресс-центре в Гостином дворе. Помимо серьезных вопросов о социальной сфере и ходе СВО, граждан волнует, почему еще жив украинский президент Владимир Зеленский и куда попала душа Иосифа Сталина, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Где душа Сталина — в аду или в раю? — интересуются россияне.

Во время пресс-конференции Путин также назвал украинского коллегу Владимира Зеленского талантливым артистом. Таким образом российский лидер ответил на вопрос о фейках про Купянск. Однако Путин признался, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

По словам Путина, сейчас в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава ВСУ. Украинские военные не получили команды на сложение оружия. Российский лидер добавил, что шансов на прорыв у противника почти нет, поскольку он окружен и инициатива на фронте принадлежит российским военным.