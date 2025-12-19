Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:01

Путина спросили, где находится душа Сталина

На прямую линию с Путиным прислали вопрос о душе Сталина

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россияне прислали вопросы на Прямую линию с президентом Владимиром Путиным по СМС, их обращения транслируются на экране в пресс-центре в Гостином дворе. Помимо серьезных вопросов о социальной сфере и ходе СВО, граждан волнует, почему еще жив украинский президент Владимир Зеленский и куда попала душа Иосифа Сталина, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Где душа Сталина — в аду или в раю? — интересуются россияне.

Во время пресс-конференции Путин также назвал украинского коллегу Владимира Зеленского талантливым артистом. Таким образом российский лидер ответил на вопрос о фейках про Купянск. Однако Путин признался, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

По словам Путина, сейчас в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава ВСУ. Украинские военные не получили команды на сложение оружия. Российский лидер добавил, что шансов на прорыв у противника почти нет, поскольку он окружен и инициатива на фронте принадлежит российским военным.

