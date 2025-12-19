Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:44

Путин раскрыл, когда предпочитает ездить инкогнито

Путин признался в редких поездках без сопровождения и инкогнито

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что иногда действительно управляет автомобилем самостоятельно, причем делает это без привычного кортежа и спецсопровождения, сообщает корреспондент NEWS.ru. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве Путин подтвердил, что формат поездок «инкогнито» позволяет ему чувствовать себя обычным участником дорожного движения.

Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее чаще вот так, — уточнил глава государства.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Незадолго до прямой линии, 4 декабря, Кремль открыл сбор вопросов к ней — их число уже превысило 3 млн.

Вопросы россияне могут отправлять при помощи чат-ботов и СМС. Их обращения транслируются на экранах в пресс-центре в Гостином дворе. Журналисты заметили, что помимо серьезных вопросов, Путину задают и шуточные. Например, неизвестный отправитель поинтересовался у президента, где находится душа Иосифа Сталина.

Владимир Путин
прямая линия
вождение
ДПС
