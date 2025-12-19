Путин раскрыл, когда предпочитает ездить инкогнито Путин признался в редких поездках без сопровождения и инкогнито

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что иногда действительно управляет автомобилем самостоятельно, причем делает это без привычного кортежа и спецсопровождения, сообщает корреспондент NEWS.ru. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве Путин подтвердил, что формат поездок «инкогнито» позволяет ему чувствовать себя обычным участником дорожного движения.

Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее чаще вот так, — уточнил глава государства.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Незадолго до прямой линии, 4 декабря, Кремль открыл сбор вопросов к ней — их число уже превысило 3 млн.

Вопросы россияне могут отправлять при помощи чат-ботов и СМС. Их обращения транслируются на экранах в пресс-центре в Гостином дворе. Журналисты заметили, что помимо серьезных вопросов, Путину задают и шуточные. Например, неизвестный отправитель поинтересовался у президента, где находится душа Иосифа Сталина.