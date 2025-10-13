Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 08:36

Адвокат раскрыла, в каком случае водитель не может сесть за руль

Адвокат Степанова напомнила о запрете на вождение после седативных лекарств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России запрещено вождение после приема психотропных и седативных средств, противоаллергических средств первого поколения, некоторых категорий обезболивающих и спазмолитиков, а также веществ, содержащих этиловый спирт, так как в этом случае управление транспортным средством не является безопасным, сообщила адвокат Ольга Степанова. По словам правозащитницы, которые приводит Lenta.ru, к запрещенным для управления ТС препаратам Минздрав отнес свыше 200 лекарств.

С точки зрения права за управление транспортным средством после приема такого рода препаратов лицо может быть привлечено к административной ответственности или даже к уголовной в случае дорожно-транспортного происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью, — отметила она.

Ранее психолог рассказала, что управление автомобилем в состоянии тревоги может привести к снижению концентрации внимания и повышению импульсивности за рулем.

Также сообщалось, что в городе Губкинском 40-летний местный житель предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Зимой автомобилист уже был наказан за подобное нарушение.

