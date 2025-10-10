Психолог рассказала о влиянии вождения на уровень тревожности

Управление автомобилем в состоянии тревоги может повысить ее уровень, заявила NEWS.ru семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, тревожность может привести к снижению концентрации внимания и повышению импульсивности за рулем.

Вождение может снижать тревожность, и это действительно работает, но не само по себе, а при определенных условиях. На дороге мозг фокусируется на действиях здесь и сейчас: движение, маршрут, сигналы светофоров. В этот момент мысли о тревоге отходят на второй план, и состояние успокаивается, почти как медитация в движении. Секрет в том, чтобы честно спросить себя перед поездкой: «Могу ли я сейчас переключиться?» Если да, руль работает как инструмент разрядки. Если нет, тревога только усилится, — отметила Шегрен.

Она подчеркнула, что результат поездки зависит от внутреннего состояния водителя. По словам психолога, если человек уже испытывает тревогу и пытается справиться с ней одновременно с вождением, это может привести к противоположному эффекту.

Если тревога уже захватила вас и вы пытаетесь одновременно ее пережить и водить, результат будет противоположным: внимание расфокусировано, реакции резкие и импульсивные. Если же вы осознанно переключаетесь на дорогу, отслеживаете свое состояние и решаете сосредоточиться на настоящем моменте, вождение действительно может стать способом снять тревогу. Так что утверждение, что вождение «лучше таблеток», верно лишь частично: оно работает, когда вы используете его осознанно. Иначе это риск, а не способ справиться с тревогой, — заключила Шегрен.

