08 октября 2025 в 13:01

Психотерапевт дала советы, как перестать просыпаться разбитым

Психотерапевт Кардиакос: чтобы высыпаться, важно следить за удобством постели

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы начать высыпаться, нужно следить за удобством спального места, своевременно проветривать комнату, а также не переедать на ночь, заявила «Радио 1» психотерапевт Анастасия Кардиакос. Она также посоветовала заранее настраивать себя на отдых.

Если хотите высыпаться, то помните, что важно не только количество часов, но и настрой, с которым вы засыпаете. Если у вас долго синтезируется мелатонин, то вам нужно максимально рано убирать гаджеты и заканчивать дела, — отметила Кардиакос.

Она также добавила, что для легкого пробуждения необходимо психологически замотивировать себя. Просто копировать чужой режим дня — не лучшая идея, заключила врач.

Ранее психолог Гульнара Тайчинова заявила, что вечерние ритуалы, такие как чтение или прослушивание спокойной музыки, являются эффективным способом борьбы с бессонницей. По ее словам, эти практики помогают снизить уровень тревожности и стресса.

