07 октября 2025 в 06:00

Психолог назвала топ-6 способов легко побороть бессонницу

Психолог Тайчинова: вечерние ритуалы помогут справиться с бессонницей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечерние ритуалы, такие как чтение или прослушивание спокойной музыки, являются эффективным способом борьбы с бессонницей, заявила NEWS.ru психолог, телесно ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова. По ее словам, эти практики помогают снизить уровень тревожности и стресса.

Одними из главных причин бессонницы психологи называют хронический стресс и тревогу. Как помочь себе справиться с ними перед сном? Готовьтесь ко сну заранее. Последний прием пищи должен быть за два часа до сна. Неспешная прогулка хорошо успокаивает и снижает уровень кортизола. За час до сна уменьшите общее количество света в комнате и проветрите ее. Придумайте вечерний ритуал, который настроит организм на сон: это может быть теплый душ, книга или спокойная музыка. Отлично расслабляет горячая ванна — после нее температура тела слегка падает, и мозг воспринимает это как сигнал ко сну, — пояснила Тайчинова.

По словам психолога, можно быстро уснуть, устроив себе вечерний детокс от гаджетов. Она отметила, что этому также способствует отказ от кофеиносодержащих напитков в пользу травяного чая.

Как еще можно быстро уснуть? Поможет вечерний детокс от гаджетов. Синий свет экранов сбивает выработку мелатонина. Выключайте телефон хотя бы за час до сна. Выпейте теплый чай без кофеина. Травяные сборы с мятой, мелиссой, ромашкой снижают тревожность. Делайте дыхательные техники. Также можете выписать свои мысли. Иногда мешает уснуть не тело, а голова. Запишите все на бумагу, и мозг снимет задачу с контроля, — резюмировала Тайчинова.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл заявила, что употребление соленой еды в вечернее время может негативно сказаться на качестве сна и даже спровоцировать бессонницу. По ее словам, то же касается и острой пищи. Врач объяснила это содержанием капсаицина во многих специях и перце чили, вызывающего резкое повышение температуры.

