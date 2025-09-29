Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:57

Названы продукты, употребление которых мешает здоровому сну

Сомнолог Холл предупредила о риске бессонницы из-за употребления соленой еды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление соленой еды в вечернее время может негативно сказаться на качестве сна и даже спровоцировать бессонницу, предупредила врач-сомнолог Кэтрин Холл. По ее словам, которые приводит издание HuffPost, то же касается и острой пищи. Холл объяснила это содержанием во многих специях и перце чили капсаицина, вызывающего резкое повышение температуры.

Добавьте к этому энергию, необходимую организму для переваривания оставшейся части пищи, и вы поймете, как сложно бывает выспаться, — посоветовала сомнолог.

Кроме того, Холл предостерегла от употребления кислых продуктов, таких как помидоры, баклажаны, соевый соус, красное вино и сыр. Это объясняется наличием тирамина. Данная аминокислота стимулирует естественную активность мозга и мешает человеку заснуть.

Ранее эндокринолог Ирэна Иловайская посоветовала людям с бессонницей гулять в спокойном темпе по вечерам, а также принимать расслабляющие ванны с добавлением лаванды или морской соли. По ее словам, также необходимо ограничивать использование гаджетов незадолго до сна.

