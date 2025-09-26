Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:25

Эндокринолог дала советы, как победить бессонницу без препаратов

Эндокринолог Иловайская: при нарушениях сна полезны вечерние неспешные прогулки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При бессоннице полезно вечерами гулять в спокойном темпе, а также принимать расслабляющие ванны с добавлением лаванды или морской соли, заявила LIFE.ru эндокринолог Ирэна Иловайская. По ее мнению, также необходимо ограничивать использование гаджетов незадолго до сна.

За пару часов до сна стоит отказаться от телефонов, компьютеров и телевизора, так как излучение от экранов активирует симпатическую вегетативную нервную систему, а также мешает выработке мелатонина, — предупредила Иловайская.

Кроме того, врач призвала отказаться от плотного ужина за три или четыре часа до сна. В это время также следует исключить из рациона жирную пищу, простые углеводы и продукты, содержащие кофеин.

Ранее педиатр Заур Хатшуков заявил, что нарушения сна у детей могут быть вызваны различными причинами, в зависимости от возраста. У новорожденных и младенцев бессонница чаще имеет органическую природу, в то время как у детей старшего возраста и подростков на первый план выходят психологические факторы.

сон
здоровье
эндокринологи
бессонница
