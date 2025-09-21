Ученый назвал основные причины бессонницы у детей разного возраста

Нарушения сна у детей могут быть вызваны различными причинами, в зависимости от возраста, заявил ТАСС ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства (ИМД) РНИМУ им. Н. И. Пирогова Заур Хатшуков. У новорожденных и младенцев бессонница чаще имеет органическую природу, в то время как у детей старшего возраста и подростков на первый план выходят психологические факторы.

У новорожденных и младенцев бессонница — это могут быть колики, вызванные незрелостью ЖКТ, пищевая аллергия (например, на белок коровьего молока), неврологические нарушения или дефицит витамина D. Их главный симптом — плач и явные признаки дискомфорта, ведь по-другому ребенок сообщить о проблеме не может, — приводит его слова агентство.

У более старших детей и подростков на первый план выходят психологические аспекты: эмоциональные переживания, повышенная учебная нагрузка и отсутствие гигиены сна. Хатшуков подчеркнул, что дефицит родительского внимания, особенно по вечерам, может провоцировать у ребенка тревожность и чувство незащищенности. Из-за чего он «сознательно или бессознательно» будет оттягивать момент засыпания для компенсации нехватки общения днем.

Хатшуков отмечает, что хроническое недосыпание — это системный сбой для детского организма, поскольку именно во время глубоких стадий сна вырабатывается гормон роста, укрепляется иммунитет и усваивается полученная за день информация.

