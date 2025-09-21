«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 14:06

Ученый назвал основные причины бессонницы у детей разного возраста

Педиатр Хатшуков: аллергия и дефицит витамина D могут вызвать бессонницу у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушения сна у детей могут быть вызваны различными причинами, в зависимости от возраста, заявил ТАСС ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства (ИМД) РНИМУ им. Н. И. Пирогова Заур Хатшуков. У новорожденных и младенцев бессонница чаще имеет органическую природу, в то время как у детей старшего возраста и подростков на первый план выходят психологические факторы.

У новорожденных и младенцев бессонница — это могут быть колики, вызванные незрелостью ЖКТ, пищевая аллергия (например, на белок коровьего молока), неврологические нарушения или дефицит витамина D. Их главный симптом — плач и явные признаки дискомфорта, ведь по-другому ребенок сообщить о проблеме не может, — приводит его слова агентство.

У более старших детей и подростков на первый план выходят психологические аспекты: эмоциональные переживания, повышенная учебная нагрузка и отсутствие гигиены сна. Хатшуков подчеркнул, что дефицит родительского внимания, особенно по вечерам, может провоцировать у ребенка тревожность и чувство незащищенности. Из-за чего он «сознательно или бессознательно» будет оттягивать момент засыпания для компенсации нехватки общения днем.

Хатшуков отмечает, что хроническое недосыпание — это системный сбой для детского организма, поскольку именно во время глубоких стадий сна вырабатывается гормон роста, укрепляется иммунитет и усваивается полученная за день информация.

Ранее сообщалось, что всего 500 миллиграммов кофеина за день могут вызывать у людей проблемы с сердцем. Его избыток также вызывает тревожность, раздражительность и бессонницу.

бессоница
дети
младенцы
аллергии
здоровье
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник «Интервидения» восхитился поступком SHAMAN
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Отбывающая наказание Ле Пен рвется на выборы в парламент Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Раскрыта судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.