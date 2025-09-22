Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде

Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде

В городе Губкинский 40-летний местный житель предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру. Зимой автомобилист уже был наказан за подобное нарушение.

В феврале этого года россиянин лишился прав за отказ пройти проверку на алкоголь. Несмотря на это, уже в июле он снова управлял иномаркой в нетрезвом виде.

Беспечного водителя остановили сотрудники ДПС, которые установили факт опьянения. На машину мужчины наложили арест. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

Ранее водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика в Дигоре на территории Северной Осетии. Водитель, предварительно, оказался в нетрезвом виде и ехал на служебной машине местной больницы.