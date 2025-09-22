«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:24

Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В городе Губкинский 40-летний местный житель предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру. Зимой автомобилист уже был наказан за подобное нарушение.

В феврале этого года россиянин лишился прав за отказ пройти проверку на алкоголь. Несмотря на это, уже в июле он снова управлял иномаркой в нетрезвом виде.

Беспечного водителя остановили сотрудники ДПС, которые установили факт опьянения. На машину мужчины наложили арест. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

Ранее водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика в Дигоре на территории Северной Осетии. Водитель, предварительно, оказался в нетрезвом виде и ехал на служебной машине местной больницы.

алкоголь
автомобилисты
водители
ЯНАО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о чувствах к старой подруге
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве
В Госдуме оценили идею подвергнуть цензуре песни Михаила Круга
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.