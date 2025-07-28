Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 15:33

Пьяный водитель переехал подростка на велосипеде

В осетинской Дигоре водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика на велосипеде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика в Дигоре на территории Северной Осетии, информирует Telegram-канал Mash Gor. По данным источника, Lada Granta пошла на обгон на улице Тогоева, а в это время по обочине ехал подросток на велосипеде.

Канал отмечает, что мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в госпиталь. Водитель, предварительно, оказался в нетрезвом виде и ехал на служебной машине местной больницы.

Выяснилось, что мужчине 51 год и он работает в амбулатории селения Карман-Синдзикау. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью. Состояние мальчика остается тяжелым.

Ранее сообщалось, что в ДТП попали сын и жена бойца UFC Шавката Рахмонова. Авария произошла в Казахстане на трассе Алма-Ата — Екатеринбург. В результате ДТП семья бойца попала в больницу с тяжелыми травмами, а еще две женщины погибли.

До этого стало известно, что минимум 20 туристов пострадали в массовой аварии с автобусом в Башкирии. Глава местного Минздрава сообщил, что двое из них попали в больницу в тяжелом состоянии.

Россия
регионы
Северная Осетия
ДТП
аварии
подростки
больницы
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине
В России с 1 октября поднимут зарплаты почти на 10%: кого коснется
В Совфеде призвали жестко ответить на хакерский взлом «Аэрофлота»
В Японии назвали популярный продукт, убивающий раковые клетки
Кондуктор-агрессор напал на женщину и избил
Игра Half-Life 2 получила важное обновление через 21 год после релиза
Делегация России посетит Вьетнам в рамках расширения сотрудничества
Раскрыто преимущество для ВС России после взятия Бельгийки
Как сделать домашний сыр? Доступные рецепты, список ингредиентов
«Убогие, варите борщ»: муж Кудрявцевой грубо ответил на критику в соцсетях
Неадекват напал на израильского туриста и лишил половины уха
Украине напомнили о торговле телами бойцов в начале 2000-х
На российском фондовом рынке произошел обвал на фоне слов Трампа об Украине
Пенсионерка отдала 3,5 млн мошенникам и умерла от горя: дочь раскрыла схему
«Пол-Москвы»: Федяев о проблеме утилизации батарей для электротранспорта
Трамп после нового ультиматума признался, что с любовью относится к России
Глава OpenAI предрек волну мошенничества с использованием ИИ
Кабачки в банках за 10 минут — быстро, вкусно, хрустяще
Военкор Коц заявил, что Украина торгует останками своих героев
Котенок высмеял новый ультиматум и дедлайн Трампа
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.