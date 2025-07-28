Пьяный водитель переехал подростка на велосипеде В осетинской Дигоре водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика на велосипеде

Водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика в Дигоре на территории Северной Осетии, информирует Telegram-канал Mash Gor. По данным источника, Lada Granta пошла на обгон на улице Тогоева, а в это время по обочине ехал подросток на велосипеде.

Канал отмечает, что мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в госпиталь. Водитель, предварительно, оказался в нетрезвом виде и ехал на служебной машине местной больницы.

Выяснилось, что мужчине 51 год и он работает в амбулатории селения Карман-Синдзикау. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью. Состояние мальчика остается тяжелым.

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