Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии Рахматуллин: более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Минимум 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще шестеро — в состоянии средней тяжести.

На место выехали семь бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу, — сказано в публикации.

В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник.

Ранее стало известно, что автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии. Авария произошла в Кигинском районе на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги. По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В свою очередь СК возбудил уголовное дело после ДТП. Ведомство квалифицировало инцидент по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.