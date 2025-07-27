Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 18:41

Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Рахматуллин: более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимум 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще шестеро — в состоянии средней тяжести.

На место выехали семь бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу, — сказано в публикации.

В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник.

Ранее стало известно, что автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии. Авария произошла в Кигинском районе на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги. По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В свою очередь СК возбудил уголовное дело после ДТП. Ведомство квалифицировало инцидент по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Башкирия
Минздрав
пострадавшие
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дубль Кругового за минуту вывел ЦСКА к первой победе в новом сезоне РПЛ
Первый прямой самолет из Москвы в Пхеньян готовится к взлету
Готовлю крыжовниковое желе: всего 3 ингредиента для шедевра в банке
Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
«Уже проходили»: в ГД ответили на призывы Зеленского к встрече с Путиным
Подросток залил экс-возлюбленную перцовкой из-за интимного фото
Названы продукты, содержащие вещество для снижения агрессии
Киев ввел новые санкции против России и ее союзников
Поисково-спасательные работы после взрыва газа в Саратове завершились
Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Анестезиолог назвал популярные продукты, которые вызывают изжогу
Избивающие лошадь в центре российского города попали на видео
Цыганова раскрыла свою роль в деле о госизмене против Дудя
Настоятеля монастыря Шаолинь заподозрили в нарушении закона и заповедей
Практически половина жителей Сербии проголосовали против вступления в ЕС
Британский премьер испортил депутатам отпуск ради Палестины
Абрикосы как конфеты — весь вкус сохраняется
Российский лагерь приостановил смену из-за заболевших детей
Провал в обороне, отсутствие пехоты: наступление ВС РФ на Днепр 27 июля
Готовлю вино из абрикосов! Янтарное, сладкое и ароматное
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.