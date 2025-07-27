СК взялся за ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ведомство квалифицировало инцидент по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дуванским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 27 июля около 16:00 по местному времени (13:00 мск) на 35-м километре трассы Малояз — Верхние Киги. По версии следствия, 38-летний водитель автобуса Higer, следовавший по маршруту из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась. В автобусе на момент ДТП находилось 40 человек, среди них есть пострадавшие. Их число в СК не уточнили.

Ранее троллейбус с пассажирами застрял в дорожной яме на улице Чайковского в центре Петербурга. Инцидент произошел в зоне проведения ремонта, где транспортное средство не смогло преодолеть участок со снятым асфальтом. Движение задержали на несколько минут.