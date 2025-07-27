Автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Башкирии

Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. Авария произошла в Кигинском районе на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги.

По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом Higer, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, — сказано в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Уточняются данные о пострадавших.

Ранее троллейбус с пассажирами застрял в дорожной яме на улице Чайковского в центре Петербурга. Инцидент произошел в зоне проведения ремонта, где транспортное средство не смогло преодолеть участок со снятым асфальтом. Движение задержали на несколько минут.

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