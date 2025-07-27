Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 16:50

Автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. Авария произошла в Кигинском районе на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги.

По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом Higer, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, — сказано в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Уточняются данные о пострадавших.

Ранее троллейбус с пассажирами застрял в дорожной яме на улице Чайковского в центре Петербурга. Инцидент произошел в зоне проведения ремонта, где транспортное средство не смогло преодолеть участок со снятым асфальтом. Движение задержали на несколько минут.

До этого после серьезного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии погибли 13 человек, пострадали еще 20 шахтеров. Из них 10 были госпитализированы в местную больницу, причем двое в тяжелом состоянии. Еще девять человек получили амбулаторную помощь. Им были поставлены диагнозы, не требующие срочной госпитализации, преимущественно ушибы и ссадины.

Башкирия
ДТП
автобусы
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, на какой срок ВСУ хватит умных дронов Auterion
Российского пловца исключили из финала из-за итальянца
В Минобороны РФ раскрыли цель «Июльского шторма»
Россия хочет открыть новые пути сообщения с КНДР
Туристы бегут из Пицунды: стоит ли ехать в Абхазию, с чем можно столкнуться
В Краснодаре неизвестные затащили женщину в машину и скрылись
Солю огурцы без кипятка — хрустят, как бочковые
Мать рэпера Face вышла из психбольницы и отправилась в монастырь
СК взялся за ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии
Лифт с пятью пассажирами рухнул в Калининграде
Малина, сахар и ничего лишнего — мой способ варить желе
Россиянам рассказали, как избежать отравления грибами
«Схема не изменилась»: политолог о реальных планах США по отношению к РФ
Это абрикосовое варенье сметают за 5 минут! Секретный рецепт без косточек
Поддерживаемые ИГ повстанцы устроили кровавую бойню в церкви в Конго
«Мир погрузится во тьму»: где и когда будет самое долгое затмение Солнца
Автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Башкирии
Пьяная россиянка избила своего сожителя кочергой
Жители Красноярска и Ижевска сутки находятся без связи
«Целый квест»: Конаныхина о главном провале ЧМ по водным видам спорта
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.