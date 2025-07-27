В Петербурге троллейбус провалился в яму и попал на видео

В Петербурге троллейбус провалился в яму и попал на видео В центре Петербурга троллейбус застрял в дорожной яме из-за ремонта

Троллейбус с пассажирами застрял в дорожной яме на улице Чайковского в центре Петербурга днем 25 июля, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Инцидент произошел в зоне проведения ремонта, где техника не смогла преодолеть участок со снятым асфальтом. Движение задержали на несколько минут. Видео с инцидентом опубликовало издание 78.ru.

В настоящий момент движение осуществляется в штатном режиме. Задержка составила семь минут. При объезде зоны производства работ колесо застряло на участке снятого асфальта. Троллейбус выехал и продолжил работу на маршруте, — говорится в сообщении.

Судя по видеозаписи, троллейбус не мог подняться задними колесами на уложенный участок асфальта и остановился в яме посреди дороги. На месте работали аварийные службы. К троллейбусу подогнали экскаватор, который пытался либо подвинуть транспорт, либо расчистить яму, чтобы он смог выбраться.

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