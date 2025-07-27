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27 июля 2025 в 03:00

Водителя зажало в салоне после ДТП в центре Москвы

Водителя зажало в автомобиле после столкновения со столбом в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водителя зажало в салоне автомобиля после столкновения со столбом в центре Москвы, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Уточняется, что мужчине стало плохо, пока он был за рулем внедорожника Haval.

Из-за ухудшения самочувствия участник аварии въехал в мачту освещения, которая заблокировала его внутри машины. В материале сказано, что автовладелец жив, его удалось вытащить. Инцидент произошел на улице Земляной вал.

Ранее сообщалось, что женщина за рулем автомобиля Audi сбила троих пешеходов в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на западе города. Отмечается, что люди переходили дорогу в положенном месте. В результате аварии пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

До этого в Калининграде фура снесла легковые автомобили с людьми. В ГАИ информировали, что авария произошла на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых утром 22 июля. В результате пострадали пять машин, столько же человек получили повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в подмосковном Раменском водитель грузовика врезался в две легковые машины, остановившиеся из-за аварии на обочине. Погибли три человека, включая ребенка.

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