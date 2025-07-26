Двойная авария привела к гибели ребенка Ребенок и двое водителей стали жертвами ДТП в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском водитель грузовика врезался в две легковые машины, остановившиеся из-за аварии на обочине, погибли три человека, включая ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по региону. ДТП случилось утром на 59-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации, 47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом марки Scania, совершил наезд на автомашины марок Lexus и «Лада». В результате ДТП погибли водители обеих легковушек, а также девятилетняя пассажирка одной из машин.

Ранее сообщалось, что женщина за рулем автомобиля Audi сбила троих пешеходов в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на западе города. Отмечается, что люди переходили дорогу в положенном месте. В результате аварии пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

До этого в Калининграде фура снесла легковые автомобили с людьми. В ГАИ сообщили, что авария произошла на пересечении Южного обхода и Аллеи Смелых утром 22 июля. В результате пострадали пять машин, столько же человек получили повреждения различной степени тяжести.