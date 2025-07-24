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24 июля 2025 в 18:04

Москвичка за рулем иномарки сбила троих пешеходов

В Москве женщина за рулем Audi сбила троих пешеходов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Audi, за рулем которого была женщина, сбил троих пешеходов в Москве, информирует Госавтоинспекция по городу в Telegram-канале. По данным ГАИ, инцидент произошел на западе столицы.

По предварительным данным, на улице Герасима Курина водитель автомобиля «Ауди» совершила наезд на троих пешеходов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди переходили дорогу в положенном месте. В результате аварии пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Калининграде фура снесла легковые автомобили с людьми. В ГАИ сообщили, что авария произошла на пересечении Южного обхода и Аллеи смелых 22 июля утром. В результате пострадали пять машин, столько же человек получили повреждения различной степени тяжести.

Смертельное ДТП произошло в Дагестане 20 июля на автодороге Агвали — Хушет на территории Цумадинского района. В МВД по республике сообщили, что в результате аварии, предварительно, погибли двое — 20-летний водитель и его 17-летний пассажир.

Россия
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