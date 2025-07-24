Москвичка за рулем иномарки сбила троих пешеходов В Москве женщина за рулем Audi сбила троих пешеходов

Автомобиль Audi, за рулем которого была женщина, сбил троих пешеходов в Москве, информирует Госавтоинспекция по городу в Telegram-канале. По данным ГАИ, инцидент произошел на западе столицы.

По предварительным данным, на улице Герасима Курина водитель автомобиля «Ауди» совершила наезд на троих пешеходов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди переходили дорогу в положенном месте. В результате аварии пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

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