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21 июля 2025 в 12:22

ДТП в Дагестане унесло жизни двоих человек

Два человека погибли в ДТП по дороге из Агвали в Хушет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 20 июля, на автодороге Агвали — Хушет в Цумадинском районе Дагестана, сообщило МВД по республике. По данным ведомства, в результате аварии, предварительно, погибли двое. Жертвами ДТП стали 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его 17-летний пассажир.

В Цумадинском районе произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2110, за рулем которого находился 20-летний местный житель, — говорится в сообщении МВД.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы для выяснения причины ДТП. 19-летний пассажир с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Ранее авария с участием легковых автомобилей произошла в Ковровском районе Владимирской области. Жертвами ДТП стали четверо, а один человек получил ранения. В УМВД России по региону сообщили, что несколько машин загорелись после столкновения.

В Омской области два большегрузных автомобиля столкнулись на дороге, которую местные жители прозвали трассой смерти. Предварительно, водители фур получили несовместимые с жизнью травмы.

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