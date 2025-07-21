ДТП в Дагестане унесло жизни двоих человек

ДТП в Дагестане унесло жизни двоих человек Два человека погибли в ДТП по дороге из Агвали в Хушет

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 20 июля, на автодороге Агвали — Хушет в Цумадинском районе Дагестана, сообщило МВД по республике. По данным ведомства, в результате аварии, предварительно, погибли двое. Жертвами ДТП стали 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 и его 17-летний пассажир.

В Цумадинском районе произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2110, за рулем которого находился 20-летний местный житель, — говорится в сообщении МВД.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы для выяснения причины ДТП. 19-летний пассажир с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Ранее авария с участием легковых автомобилей произошла в Ковровском районе Владимирской области. Жертвами ДТП стали четверо, а один человек получил ранения. В УМВД России по региону сообщили, что несколько машин загорелись после столкновения.

В Омской области два большегрузных автомобиля столкнулись на дороге, которую местные жители прозвали трассой смерти. Предварительно, водители фур получили несовместимые с жизнью травмы.