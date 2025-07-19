Две фуры загорелись после столкновения на «трассе смерти» под Омском

Две фуры загорелись после столкновения на «трассе смерти» под Омском Два большегруза столкнулись и загорелись на трассе Тюмень — Омск

Два большегрузных автомобиля столкнулись в Омской области, после чего загорелись, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. ДТП случилось на 563-м километре дороги Тюмень — Омск, которую местные жители называют трассой смерти. По предварительной информации, водители фур получили смертельные травмы.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД частично перекрыли проезд на этом участке дороги. На опубликованных кадрах было видно, что большегрузы объяло пламенем, а в небо поднимался густой черный дым. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, резюмировали в ведомстве.

Ранее курьер на мопеде перелетел через автомобиль и врезался в ограждение в момент жесткого ДТП в Петрозаводске. Жуткую аварию запечатлела уличная камера. От удара мужчина подлетел в воздух, перевернулся, а затем со всей силы врезался в железное ограждение и упал на землю.

До этого стало известно, что четыре человека, в том числе два ребенка восьми и девяти лет, погибли при столкновении трех автомобилей в Пензенской области. Еще трое получили травмы. По предварительным данным, столкнулись Renault Logan, «Москвич» и «Газель».